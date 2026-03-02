الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران
3 مارس 2026 02:52

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.
وقالت الوزارة، في منشور على منصة "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران".
وأكدت وزارة الدفاع "الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إيران
الدفاع الجوي
الصواريخ الباليستية
وزارة الدفاع
الإمارات
