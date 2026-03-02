الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.
وقالت الوزارة، في منشور على منصة "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران".
وأكدت وزارة الدفاع "الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين".
