الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

"الطوارئ والأزمات": الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي

3 مارس 2026 03:12

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي، داعيةً إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.
وقالت الهيئة، في منشور على منصة "إكس": "الآن تتعامل الدفاعات الجوية للتهديد الصاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية".
وكانت وزارة الدفاع قد أفادت بأن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
