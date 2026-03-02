"الطوارئ والأزمات": الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي، داعيةً إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.

وقالت الهيئة، في منشور على منصة "إكس": "الآن تتعامل الدفاعات الجوية للتهديد الصاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية".

وكانت وزارة الدفاع قد أفادت بأن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.

الآن تتعامل الدفاعات الجوية للتهديد الصاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية. — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) March 2, 2026