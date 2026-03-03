الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

قرقاش: في جهودنا للتصدي للعدوان الإيراني من المهم ألا ننشغل بحقد البعض على نجاح الإمارات

3 مارس 2026 13:41

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في جهودنا للتصدي للعدوان الإيراني من المهم ألا ننشغل بحقد البعض على نجاح الإمارات، بل أن نُركّز على العمل الجماعي لحماية الوطن وصون منجزاته.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس»: «في جهودنا للتصدي للعدوان الإيراني، من المهم ألا ننشغل بحقد البعض على نجاح الإمارات، بل أن نُركّز على العمل الجماعي لحماية الوطن وصون منجزاته. هذا التشفِّي لا يُغيّر من الحقائق، بل يعكس ضيق أفقٍ وعجزاً عن قراءة التجارب الناجحة. لا نشغل أنفسنا بالتحليلات النفسية لدوافعهم، فنحن أصحاب مشروع حضاري في منطقة صعبة وخطِرة، ونمضي بثقة لتعزيز استقرار دولتنا وترسيخ مكتسباتها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قرقاش
