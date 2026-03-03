قرقاش: في جهودنا للتصدي للعدوان الإيراني من المهم ألا ننشغل بحقد البعض على نجاح الإمارات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في جهودنا للتصدي للعدوان الإيراني من المهم ألا ننشغل بحقد البعض على نجاح الإمارات، بل أن نُركّز على العمل الجماعي لحماية الوطن وصون منجزاته.



وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس»: «في جهودنا للتصدي للعدوان الإيراني، من المهم ألا ننشغل بحقد البعض على نجاح الإمارات، بل أن نُركّز على العمل الجماعي لحماية الوطن وصون منجزاته. هذا التشفِّي لا يُغيّر من الحقائق، بل يعكس ضيق أفقٍ وعجزاً عن قراءة التجارب الناجحة. لا نشغل أنفسنا بالتحليلات النفسية لدوافعهم، فنحن أصحاب مشروع حضاري في منطقة صعبة وخطِرة، ونمضي بثقة لتعزيز استقرار دولتنا وترسيخ مكتسباتها».