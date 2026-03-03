الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس الوزراء الأسترالي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها

رئيس الدولة
3 مارس 2026 14:16

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والتداعيات الخطيرة للتصعيد الذي تشهده المنطقة على أمنها واستقرارها.

 

وأكد رئيس الوزراء تضامن أستراليا مع دولة الإمارات إزاء ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية سافرة تستهدف سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

 

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمعاليه لموقف أستراليا الداعم لدولة الإمارات.

 

وأكد سموه ضرورة تسوية الخلافات والقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

المصدر: وام
