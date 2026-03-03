الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الهوية والجنسية" تنهي إجراءات 30913 مسافراً بمطارات الدولة

"الهوية والجنسية" تنهي إجراءات 30913 مسافراً بمطارات الدولة
3 مارس 2026 15:44

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمكنها، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، من إنهاء إجراءات السفر من خلال إصدار تأشيرات وتخليص معاملات السفر لحوالي 30913 مسافرا بمطارات الدولة وهي :مطار زايد الدولي ومطارات دبي ومطار الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة الدولية، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهم، حيث تم بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وتوفير الإعاشة لحين الانتهاء من إجراءات السفر الى جانب تأمين المواصلات والإقامة للجميع.

 

وأصدرت الهيئة تأشيرات دخول لـ 15327 مسافرا منهم بالمطارات المشار إليها، بما يسمح لهم بالإقامة في الدولة لحين انتهاء الأزمة الحالية وتوفير الحياة الكريمة لهم حتى يتمكنوا من مغادرة الدولة بسلام.
وأكدت على جاهزية فرق العمل والأنظمة لديها للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة في ظل المستجدات الراهنة التي أدت إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا كإجراء احترازي وذلك ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل بتنسيق مباشر مع الجهات المعنية في الدولة لضمان أمن وسلامة المجتمع واستمرار الخدمات الحيوية.

وأعلنت الهيئة عن قيامها بتقديم كافة الخدمات للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات أو المغادرين منها أو العابرين لها إلى دول أخرى المسافرين العالقين في مطارات الدولة (العابرين أو المغادرين) خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، انطلاقًا من القيم الحضارية والإنسانية للدولة.
وشددت الهيئة على أن جميع الخطط التشغيلية وإجراءات إدارة المخاطر تم تفعيلها وفق أعلى المعايير المعتمدة، وأن التنسيق مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المختصة لضمان استدامة العمل بالمنافذ فور استئناف الحركة الجوية بشكل كامل.

وأشارت الهيئة إلى تفعيل خطة استمرارية الأعمال خلال الطوارئ والأزمات منذ البداية، وإصدار تأشيرات الدخول للمسافرين المؤهلين، وتسهيل دخول المواطنين والمقيمين وتوفير الإيواء والإعاشة للمسافرين بالتنسيق مع الجهات المختصة والمشغلين بالمطارات.
ودعت الهيئة المسافرين والجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك بنية تحتية متقدمة ومنظومة أمنية وتشغيلية قادرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف المستجدات.

 

 

 
 
 
 

المصدر: وام
مطارات الإمارات
الهوية والجنسية
مطارات
