خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة..الرئيس الأوكراني يدين الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا..التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعبر فخامته خلال الاتصال، عن إدانة أوكرانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة..مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. فيما شكر صاحب السمو رئيس الدولة، فخامته لتضامن أوكرانيا مع دولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة وتجنب توسيع الصراع فيها لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.