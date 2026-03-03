الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

العلماء الضيوف" يشيدون بدور مجمع القرآن الكريم بالشارقة

العلماء الضيوف" يشيدون بدور مجمع القرآن الكريم بالشارقة
3 مارس 2026 16:36

أشاد أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بالدور الريادي لمجمع القرآن الكريم بالشارقة في خدمة كتاب الله والحفاظ على إرثه القرآني الممتد منذ القرن الثاني الهجري حتى اليوم.

 

وأكد العلماء أهمية القرآن في بناء المجتمع وغرس القيم الحضارية، مشيدين بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إنشاء هذا الصرح الذي يعرض الكنوز القرآنية عبر العصور ويصل أثره إلى العالم أجمع.

 

جاء ذلك خلال مشاركتهم في برنامج إحياء ليالي رمضان، حيث التقى العلماء الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس المجمع والدكتور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام وعددا من المسؤولين، وتعرفوا على مشروعات المجمع العلمية ومبادرة "ثمرة الثمرة" التي تهدف إلى تعليم الطلبة في 172 دولة القراءات المتواترة التي اجتازوا بها في المجمع.

 

كما شملت الزيارة جولة في متاحف المجمع القرآنية للتعرف على تاريخ المصحف الشريف ومخطوطاته ومتحف علم القراءات ومقتنيات مشاهير القراء وكسوة الكعبة المشرفة.

 

وأعرب الضيوف عن إعجابهم بالمجمع كأيقونة حضارية في الإرث المعرفي القرآني، مقدمين شكرهم لصاحب السموّ حاكم الشارقة على اهتمامه بهذا الصرح الفريد.

المصدر: وام
