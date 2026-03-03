الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار النمسا بحثا خلاله تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة

رئيس الدولة
3 مارس 2026 16:50

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وعبر معالي المستشار خلال الاتصال، عن إدانة النمسا الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من دول المنطقة، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للاستقرار الإقليمي..مشيراً في هذا السياق إلى استدعاء النمسا السفير الإيراني لتأكيد استنكارها الشديد للاعتداءات.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمعالي كريستيان شتوكر على موقف النمسا الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى الحوار والحلول السياسية، مؤكدين أن استمرار الصراع واتساعه يمثل تهديداً للاستقرار والسلام في المنطقة والعالم كله.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
النمسا
