علوم الدار

أسواق المال المحلية تستأنف نشاطها غداً

سوق أبوظبي للأوراق المالية
3 مارس 2026 18:25

أعلنت هيئة سوق المال، اليوم، عن استئناف التداول وأنشطة المقاصة والتسوية في أسواق رأس المال في الدولة "سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي"، اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 4 مارس 2026.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قرار استئناف التداول يأتي بعد تنسيق مستمر بين الهيئة والسوقين وفق الإطار الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقاً.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، واتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة وفقاً لصلاحياتها القانونية والتنظيمية، بما يحقق حماية المستثمرين.
ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية إلى متابعة القنوات الرسمية لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.

المصدر: وام
