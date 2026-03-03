الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيّرة

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيّرة
3 مارس 2026 19:50

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت اليوم 11 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيّرة، فيما سقط صاروخ واحد داخل أراضي الدولة دون تسجيل أي إصابات بشرية.
‏وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 186 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 172 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة، كما رصدت 812 مسيرة إيرانية تم اعتراض 755 منها، فيما وقعت 57 داخل أراضي الدولة، إلى جانب رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، مما تسبب في بعض الأضرار الجانبية، ووفاة 3 أشخاص من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية بالإضافة إلى 68 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسيرلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية.
و‏أكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة، والذي أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.
‏وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرة ذلك عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، مؤكدة احتفاظ الدولة بالحق الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.
‏وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مشددة على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
‏وأهابت الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

