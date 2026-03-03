الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزارة الدفاع تنشر لقطات لاعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية

وزارة الدفاع تنشر لقطات لاعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية
3 مارس 2026 20:11

نشرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" "لقطات من اعتراض وتصدي الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ والمسيّرات الإيرانية".

وكانت الوزارة قد أوضحت أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 186 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 172 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة، كما رصدت 812 مسيّرة إيرانية تم اعتراض 755 منها، فيما وقعت 57 داخل أراضي الدولة، إلى جانب رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إيران
الدفاع الجوي
الصواريخ الباليستية
وزارة الدفاع
الإمارات
الصواريخ الباليستية الإيرانية
الطائرات المسيرة
