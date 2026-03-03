وزارة الدفاع تنشر لقطات لاعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية

نشرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" "لقطات من اعتراض وتصدي الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ والمسيّرات الإيرانية".

لقطات من اعتراض وتصدي الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ والمسيرات الإيرانية.



Footage of UAE air defenses successfully confronting Iranian missiles and drones

وكانت الوزارة قد أوضحت أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 186 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 172 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة، كما رصدت 812 مسيّرة إيرانية تم اعتراض 755 منها، فيما وقعت 57 داخل أراضي الدولة، إلى جانب رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.