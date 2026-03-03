الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"التربية والتعليم" و"التعليم العالي": استمرار الدراسة عن بُعد حتى 6 مارس

"التربية والتعليم" و"التعليم العالي": استمرار الدراسة عن بُعد حتى 6 مارس
3 مارس 2026 20:53

أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن استمرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بُعد حتى يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2026.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في بيان على منصة "إكس": "وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنان عن استمرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بُعد حتى يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2026، وذلك للطلبة والكادر التربوي والإداري في جميع المدارس الحكومية والخاصة والجامعات على مستوى الدولة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
