"التربية والتعليم" و"التعليم العالي": استمرار الدراسة عن بُعد حتى 6 مارس

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في بيان على منصة "إكس": "وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنان عن استمرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بُعد حتى يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2026، وذلك للطلبة والكادر التربوي والإداري في جميع المدارس الحكومية والخاصة والجامعات على مستوى الدولة".

