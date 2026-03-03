المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الأصوات المسموعة نتيجة لاعتراضات الدفاعات الجوية الناجحة

أكدت الجهات المختصة في دبي، اليوم الثلاثاء، أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة بالإمارة هي نتيجة لاعتراضات الدفاعات الجوية الناجحة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة "إكس": "تؤكد الجهات المختصة في دبي أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة في إمارة دبي هي نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية".

وأضاف المكتب: "تستمر الفرق المعنية في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

