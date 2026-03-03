الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الأصوات المسموعة نتيجة لاعتراضات الدفاعات الجوية الناجحة

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الأصوات المسموعة نتيجة لاعتراضات الدفاعات الجوية الناجحة
3 مارس 2026 21:23

أكدت الجهات المختصة في دبي، اليوم الثلاثاء، أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة بالإمارة هي نتيجة لاعتراضات الدفاعات الجوية الناجحة. 
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة "إكس": "تؤكد الجهات المختصة في دبي أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة في إمارة دبي هي نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية".
وأضاف المكتب: "تستمر الفرق المعنية في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

أخبار ذات صلة
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنلندي أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دبي
الإمارات
الدفاع الجوي
المكتب الإعلامي لحكومة دبي
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©