الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"وزارة الاقتصاد": استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة

"وزارة الاقتصاد": استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة
3 مارس 2026 22:18

قالت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم الثلاثاء، إن استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن السلوك الاستهلاكي يُعدّ عاملاً أساسياً في دعم توازن العرض والطلب.
وأكدت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة، ويُعدّ السلوك الاستهلاكي الرشيد عاملاً أساسياً في دعم توازن العرض والطلب والحفاظ على وفرة السلع وتنوعها".

أخبار ذات صلة
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنلندي أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية

وأضافت، في منشور آخر: "اطمئن واستفد من البدائل المتاحة، واختر ما يلبي احتياجاتك ويتناسب مع ميزانيتك، فتنوع الخيارات يسهم في استقرار الأسعار بشكلٍ تلقائي".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الاقتصاد والسياحة
الإمارات
السلع الاستهلاكية
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©