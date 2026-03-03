"وزارة الاقتصاد": استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة

قالت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم الثلاثاء، إن استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن السلوك الاستهلاكي يُعدّ عاملاً أساسياً في دعم توازن العرض والطلب.

وأكدت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة، ويُعدّ السلوك الاستهلاكي الرشيد عاملاً أساسياً في دعم توازن العرض والطلب والحفاظ على وفرة السلع وتنوعها".

اطمئن واستفد من البدائل المتاحة، واختر ما يلبي احتياجاتك ويتناسب مع ميزانيتك، فتنوع الخيارات يسهم في استقرار الأسعار بشكلٍ تلقائي.#وزارة_الاقتصاد_والسياحة#الإمارات — وزارة الاقتصاد والسياحة (@Economyae) March 3, 2026

وأضافت، في منشور آخر: "اطمئن واستفد من البدائل المتاحة، واختر ما يلبي احتياجاتك ويتناسب مع ميزانيتك، فتنوع الخيارات يسهم في استقرار الأسعار بشكلٍ تلقائي".