الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس موزمبيق أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس موزمبيق أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها
3 مارس 2026 23:04

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة دانييل شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها.
وعبر فخامته، خلال الاتصال، عن استنكار موزمبيق الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً تضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.. فيما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة دانييل شابو لموقف موزمبيق الداعم لدولة الإمارات.
كما شدد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس موزمبيق على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، لتجنب توسيع الصراع بما يمثله ذلك من تهديد خطير للأمن والسلم الإقليميين.

أخبار ذات صلة
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
المصدر: وام
دانييل تشابو
إيران
رئيس الدولة
موزمبيق
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©