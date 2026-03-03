رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس موزمبيق أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة دانييل شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها.

وعبر فخامته، خلال الاتصال، عن استنكار موزمبيق الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً تضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.. فيما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة دانييل شابو لموقف موزمبيق الداعم لدولة الإمارات.

كما شدد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس موزمبيق على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، لتجنب توسيع الصراع بما يمثله ذلك من تهديد خطير للأمن والسلم الإقليميين.