الجهات المختصة بدبي تنجح في إخماد حريق محدود بمحيط القنصلية الأميركية

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة "إكس": "نجحت الجهات المختصة في دبي في إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأمريكية بدبي نتيجة عملية استهداف بدرون، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات".