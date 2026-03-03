الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الجهات المختصة بدبي تنجح في إخماد حريق محدود بمحيط القنصلية الأميركية

4 مارس 2026 00:42

نجحت الجهات المختصة في دبي في إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية بدبي نتيجة عملية استهداف بدرون.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة "إكس": "نجحت الجهات المختصة في دبي في إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأمريكية بدبي نتيجة عملية استهداف بدرون، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
إخماد حريق
دبي
القنصلية الأميركية
المكتب الإعلامي لحكومة دبي
