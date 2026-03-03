جهاز أمن الدولة: يُمنع تصوير أو نشر المواقع الحيوية والأمنية الحساسة

أكد جهاز أمن الدولة أنه يُمنع تصوير أو نشر أو إعادة تداول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة.

وقال "الجهاز"، في منشور على منصة "إكس": "في ظلّ المستجدات الراهنة، يُمنع تصوير أو نشر أو إعادة تداول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مُفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، درءاً لأي مساس بالأمن الوطني واستقراره. الالتزام بالتوجيهات يعكس وعياً وطنياً راسخاً".

في ظلّ المستجدات الراهنة، يُمنع تصوير أو نشر أو إعادة تداول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مُفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، درءًا لأي مساس بالأمن الوطني واستقراره

الالتزام بالتوجيهات يعكس وعيًا وطنيًا راسخًا. — جهاز أمن الدولة (@ssd_gov_ae) March 3, 2026