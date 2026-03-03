الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جهاز أمن الدولة: يُمنع تصوير أو نشر المواقع الحيوية والأمنية الحساسة

4 مارس 2026 01:18

أكد جهاز أمن الدولة أنه يُمنع تصوير أو نشر أو إعادة تداول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة.
وقال "الجهاز"، في منشور على منصة "إكس": "في ظلّ المستجدات الراهنة، يُمنع تصوير أو نشر أو إعادة تداول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مُفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، درءاً لأي مساس بالأمن الوطني واستقراره. الالتزام بالتوجيهات يعكس وعياً وطنياً راسخاً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جهاز أمن الدولة
الأمن الوطني
الإمارات
