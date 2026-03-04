الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«عجمان للمجتمع» تبدأ استقبال مشاركات المرشحين

«عجمان للمجتمع» تبدأ استقبال مشاركات المرشحين
4 مارس 2026 04:36

عجمان (الاتحاد)

أعلن برنامج عجمان للتميّز عن فتح باب الترشّح للمشاركة في «جائزة عجمان للمجتمع»، تماشياً مع رؤية إمارة عجمان الهادفة إلى ترسيخ مجتمع متماسك ومستدام. ويأتي ذلك ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، وتشجيع الأفراد الذين أسهموا بإسهامات ملموسة وأثر إيجابي في خدمة مجتمع الإمارة.
تسعى الجائزة إلى دعم وتشجيع أصحاب الإسهامات النوعية في المجال المجتمعي، ممن كان لهم دور بارز في إحداث أثر إيجابي وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتلاحم. كما تهدف إلى إبراز وتكريم النماذج المتميزة في العمل الإنساني والتطوعي، وتسليط الضوء على إنجازاتهم التي تعكس روح المبادرة والتفاني في خدمة المجتمع.
وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسة هي: فئة المتطوعين حيث تتمثل هذه الفئة في المتطوع ذي الشخصية المتفانية في بذل الجهد والوقت لمساعدة الآخرين وخدمة المجتمع في إمارة عجمان. فئة رواد الأعمال تتمثّل هذه الفئة في أصحاب المشاريع ورواد الأعمال في إمارة عجمان، والذين يسهمون في دعم المجتمع وتحسين جودة حياة الأفراد من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مرتبطة بمجال عمله للمجتمع.

فئة المعلم

تتضمن هذه الفئة المعلمين الذين يسهمون في إحداث تغيير فعلي في المجتمع وتحقيق أثر مجتمعي ملموس من خلال التفاعل والمساهمة المستمر بتعزز روح المسؤولية والمشاركة المجتمعية البنّاءة على المستوى التعليمي. وفئة التكريم الخاص تتضمن هذه الفئة من له مبادرة أو عطاء مجتمعي واضح ومميز من دون مقابل أو هدف مادي ولا تندرج أعمالها ضمن الفئات (المتطوعين - رواد الأعمال - الأسرة).
حيث يشترط على المتقدمين، أن تكون الإنجازات والمساهمات في إمارة عجمان، أن تكون المبادرة المجتمعية مطبّقة بشكل مستمر، أن تكون المساهمات والمبادرات بما لا يقل عن سنتين من فترة الإعلان عن الجائزة، أن يكون العمل المجتمعي خارج نطاق عمل المرشح الرئيس وأن تكون المساهمات والمبادرات ضمن الفئات المستهدفة.

 

العمل التطوعي
برنامج عجمان للتميز
عجمان
