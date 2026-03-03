الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أفريقيا الوسطى أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات

4 مارس 2026 01:11

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة فوستان أرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن بلده مع دولة الإمارات.
من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة فوستان أرشانج تواديرا لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لما له من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي، ومعالجة مختلف القضايا العالقة من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وام
إيران
رئيس الدولة
أفريقيا الوسطى
الإمارات
محمد بن زايد
