«الهلال الأحمر» يواصل برامجه الرمضانية عبر 120 خيمة إفطار و800 متطوع

أبوظبي (وام)



واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعزيز برامجها الرمضانية عبر إقامة 120 خيمة لإفطار الصائم على مستوى الدولة، تقدم يومياً آلاف الوجبات الرمضانية لمرتاديها، بمشاركة 800 متطوع ومتطوعة، في إطار جهودها لترسيخ قيم التكافل والعمل الإنساني خلال الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، تواصلت برامج إفطار الصائم وكسر الصيام التي تنفذها مراكز «الهيئة» في جميع إمارات الدولة منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وحتى نهايته، ضمن مبادراتها المجتمعية التي تستهدف دعم مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مظاهر التراحم الاجتماعي.

وفي أبوظبي، شارك معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، متطوعي «الهيئة» في توزيع وجبات كسر الصيام على السائقين ومرتادي الطرق قبل وقت الإفطار، في إطار المبادرات الميدانية التي تعزز التواصل الإنساني المباشر مع أفراد المجتمع.

وشهدت المبادرة انتشار فرق المتطوعين في عدد من التقاطعات والطرق الحيوية قبل أذان المغرب، حيث جرى توزيع الوجبات على السائقين ومرتادي الطرق، بما يضمن وصولها في الوقت المناسب، ويسهم في تخفيف مشقة الطريق عنهم، ويعزز مظاهر التلاحم المجتمعي خلال الشهر الفضيل.



وعي متنامٍ

أكّد معالي الدكتور حمدان المزروعي، أن مبادرات الهلال الأحمر الرمضانية تأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في العمل الإنساني، وتعكس التزام «الهيئة» بمسؤوليتها المجتمعية تجاه مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من المتطوعين دليل على تنامي الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي، وحرص أفراد المجتمع على الإسهام في المبادرات الخيرية والإنسانية.

ونوه بأن «الهيئة» ماضية في توسيع نطاق برامجها الرمضانية لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين داخل الدولة وخارجها، استمراراً لرسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم العطاء والتكافل.