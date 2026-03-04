الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

المركز توقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر (أرشيفية)
4 مارس 2026 04:36

أبوظبي (وام) 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي يكون مضطرباً فيما يحدث المد الأول عند الساعة 42:13 والمد الثاني عند 02:50 والجزر الأول عند الساعة 20:15، والجزر الثاني عند الساعة 08:10، أما بحر عُمان فيكون خفيف الموج إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والمد الثاني عند الساعة 22:48، والجزر الأول عند الساعة 16:30 والجزر الثاني عند الساعة 05:06.

درجات الحرارة
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
دبي
أمطار
سقوط أمطار
الطقس في الإمارات
