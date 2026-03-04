209 ملايين راكب بـ«أجرة دبي» عام 2025

دبي (وام)



سجل قطاع مركبات الأجرة في دبي أداءً استثنائياً خلال عام 2025، محققاً ارتفاعاً في عدد الركاب بنسبة 4.2 % ليصل إلى 209.02 مليون راكب، مقارنة بنحو 200.65 مليون راكب في عام 2024، وتزامن ذلك مع زيادة في عدد الرحلات لتصل إلى 120.1 مليون رحلة.

وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال أسطول مسجل يضم 14.476 مركبة، مما يعكس التزام دبي بتوفير منظومة تنقل فعالة ومستدامة تلبي احتياجات الركاب.

وفي إطار هذا النمو، أكّد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، النجاح اللافت لاستراتيجية التحول الرقمي، وأوضح أن قنوات الحجز الإلكتروني استحوذت على 45% من إجمالي رحلات مركبات الأجرة، مسجلة زيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق؛ ولضمان تلبية الطلب بكفاءة عالية، أصبحت جميع مركبات الأجرة متاحة عبر منصات الحجز الإلكتروني خلال أوقات الذروة.

وعلى صعيد الاستدامة وتحديث البنية التحتية للقطاع، بيّن شاكري أن حجم الأسطول نما بنسبة 6% مع إضافة نحو 600 مركبة جديدة خلال العام، وباتت 90% من المركبات التشغيلية حالياً إما هجينة أو كهربائية، وذلك ضمن خارطة طريق واضحة تستهدف الوصول إلى أسطول كهربائي بنسبة 100% بحلول عام 2040، دعماً لاستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050.

ولضمان تجربة تنقل موثوقة ومريحة، تم توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمات المفقودات والمعثورات ومراقبة التزام السائقين بمعايير السلامة. واختتم شاكري تصريحاته بالإشارة إلى القفزة الكبيرة التي حققها قطاع الليموزين عبر الحجز الإلكتروني؛ إذ سجل زيادة بنسبة 25% في عدد الرحلات لتصل إلى 41 مليون رحلة (مقارنة بـ32.8 مليون رحلة في 2024)، نقلت خلالها 71.4 مليون راكب.

وجاء هذا النمو مدعوماً بانضمام 35 شركة جديدة وحوالي 2.500 مركبة، ليصل إجمالي أسطول الليموزين إلى نحو 15 ألف مركبة، وتُشكل المركبات الكهربائية 18% من هذا الأسطول، في حين تستمر كفاءة التشغيل بتسجيل زمن وصول يقل عن 3.5 دقيقة في 83% من رحلات الليموزين.