حاكما عجمان وأم القيوين يواصلان استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

حميد النعيمي وعمار النعيمي في حديث مع الحضور لدى استقبال المهنئين في قصر الزاهر بحضور الشيوخ (الصور من وام)
4 مارس 2026 04:37

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، أمس، حيث أعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بالشهر الفضيل، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. 

وتفصيلاً، في عجمان، استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من وفود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان ودائرة الموارد البشرية، ومكتب شؤون المواطنين بعجمان.
كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، والبركات.
حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وفي أم القيوين، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، أمس، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، الذي قَدِم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

وتقبّل سموه التهاني بالشهر الفضيل أيضاً من رئيس وأعضاء مجلس أم القيوين للشباب، والمواطنين وأبناء القبائل، الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.

