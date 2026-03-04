الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية ألمانيا ويبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية ألمانيا ويبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية
4 مارس 2026 10:18

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي يوهان فاديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين.

 

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويواكب تطلعاتهما نحو شراكة أكثر نمواً وازدهاراً في المجالات المختلفة.

 

كما بحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

 

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية تمثل نموذجاً للتعاون البناء القائم على رؤية مشتركة لدعم الاستقرار وتعزيز الازدهار، مشيراً إلى أن التطور المتواصل في هذه الشراكة يعكس عمق ومتانة الروابط بين البلدين.

 

وأوضح سموه أن دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية تحرصان على توسيع مجالات العمل المشترك، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بدعم التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.

 

وتناول الجانبان خلال اللقاء المستجدات الإقليمية والتطورات الخطيرة في المنطقة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول شقيقة وصديقة.

 

واستعرضا أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتبني الحلول الدبلوماسية التي تجنب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد.

 

حضر اللقاء، معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وأحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المصدر: وام
ألمانيا
الإمارات
عبدالله بن زايد
