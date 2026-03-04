الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

مطار الفجيرة الدولي يسير رحلات عارضة في ظل التحديات الإقليمية

مطار الفجيرة الدولي يسير رحلات عارضة في ظل التحديات الإقليمية
4 مارس 2026 12:44

أعلنَ مطار الفجيرة الدولي، بالشراكة مع طيران السلام من سلطنة عمان، تسيير سلسلة من رحلات الطيران العارضة في إطار الجهود الإنسانية لدعم المسافرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

 

ومن المقرر تشغيل هذه الرحلات العارضة الخاصة، عبر مدينة مسقط يومي 4 و5 مارس 2026، لتربط إمارة الفجيرة بخمس وجهات دولية رئيسية، تشمل: كاليكوت، وحيدر آباد، ولكناؤ وإسطنبول وكراتشي.

 

وأوضح "المطار" أنه يمكن إجراء الحجوزات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة طيران السلام أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.

 

وتعكس هذه الشراكة التزام مطار الفجيرة الدولي المتواصل بدعم احتياجات السفر الإنسانية، وضمان تقديم خدمات آمنة وسلسة للمسافرين خلال الفترات الحرجة.

 

وعمل المطار بشكل وثيق مع شركائه من شركات الطيران، وفِرَق الخدمات الأرضية، والجهات المعنية، لضمان انسيابية العمليات وتقديم أعلى مستويات الرعاية للمسافرين طوال إجراءات رحلات الإعادة إلى الوطن.

 

ويواصل المطار تنسيقه المستمر مع الشركاء وأصحاب المصلحة لمتابعة متطلبات السفر والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يعزز مكانته كمركز طيران موثوق ومرن على مستوى دولة الإمارات.

 

المصدر: وام
عمان
الفجيرة
