"شرطة دبي" تحذر من تصوير ونشر المواقع الأمنية والحيوية

شددت شرطة دبي على ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر مواقع البنية التحتية الحيوية والأمنية، مؤكدة أن الالتزام بالأمر يعد مسؤولية وطنية تعزز أمن المجتمع واستقراره.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن: «قد تبدو مجرد صورة… لكن البعض يراها معلومة. إن عدم تصوير أو نشر المواقع الأمنية والحيوية يعد مسؤولية وطنية تعزز أمن المجتمع واستقراره».

وأضافت أن تصوير أو نشر المواقع الأمنية والحيوية، أو تداول معلومات غير موثوقة، قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية ويشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره.

وأكدت شرطة دبي أن الالتزام بهذه التوجيهات يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه.