رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر
4 مارس 2026 13:58

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عبر خلاله عن استنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة وما تمثله هذه الاعتداءات من انتهاك لسيادة الدولة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

 

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفضيلة شيخ الأزهر على موقفه.

 

وأكد الجانبان خلال الاتصال، ضرورة ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري المتسارع في المنطقة واللجوء إلى الحوار والحلول السياسية لمعالجة مختلف القضايا، تفادياً لمزيد من التدهور في الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
شيخ الأزهر
