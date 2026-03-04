الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 3 صواريخ باليستية و121 طائرة مسيرة

الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 3 صواريخ باليستية و121 طائرة مسيرة
4 مارس 2026 15:03

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، اليوم، بنجاح مع 3 صواريخ باليستية، ورصدت 129 طائرة مسيرة، تم اعتراض 121 طائرة مسيرة منها، بينما سقطت 8 في أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 189 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة وتم تدمير 175 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة.

وأشارت إلى أنه تم رصد 941 مسيرة إيرانية واعتراض 876 مسيرة، فيما وقع 65 منها داخل أراضي الدولة، موضحة أنه تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و78 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسيرلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية.

وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرةً ذلك عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، مؤكدة أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مشددة على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وأهابت الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: وام
