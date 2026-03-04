الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة تنزانيا استنكرت خلاله الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة تنزانيا استنكرت خلاله الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها الإمارات
4 مارس 2026 15:18

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتورة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة أعربت خلاله عن تضامنها مع دولة الإمارات واستنكارها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي الدولة وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة. من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة فخامتها لموقف تنزانيا الداعم لدولة الإمارات. ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية التصعيدية وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي ‎إيراني
عبدالله بن زايد يبحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية التطورات الإقليمية
المصدر: وام
رئيس الدولة
تنزانيا
الإمارات
آخر الأخبار
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اليوم 09:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©