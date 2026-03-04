الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنلندي أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية

4 مارس 2026 15:36

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا..تناول التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد فخامته خلال الاتصال تضامن فنلندا مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضيها وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة ودعمها كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أرضيها ومواطنيها. من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الفنلندي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات. وشدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

