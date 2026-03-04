رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنلندي أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا..تناول التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد فخامته خلال الاتصال تضامن فنلندا مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضيها وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة ودعمها كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أرضيها ومواطنيها. من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الفنلندي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات. وشدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.