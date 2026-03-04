الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس الغد غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

طقس الغد غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
4 مارس 2026 17:21

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

 

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س والخليج العربي يكون مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند 03:09 والجزرالأول عند الساعة 10 :08 والجزر الثاني عند الساعة 20:41

 

ويكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والمد الثاني عند الساعة 23:14 والجزر الأول عند الساعة 17:02 والجزر الثاني عند الساعة 05:38 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 29 22 70 35

 

دبي 32 22 70 35

 

الشارقة 32 22 70 35

 

عجمان 32 20 75 30

 

أم القيوين 32 20 75 30

 

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد" يحذر من رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

رأس الخيمة 33 21 75 30

 

الفجيرة 28 21 70 35

 

العـين 31 22 80 15

 

ليوا 28 20 80 15

 

الرويس 24 19 75 30

 

السلع 21 20 85 35

 

دلـمـا 23 21 70 30

 

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 80 40

 

أبو موسى 25 22 80 40

المصدر: وام
الطقس
الأرصاد
آخر الأخبار
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اليوم 09:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©