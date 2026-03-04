فريق «الطوارئ والأزمات» برأس الخيمة يناقش مؤشرات الجاهزية في ضوء التطورات





عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة رأس الخيمة اجتماعاً برئاسة اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس الفريق. شهد الاجتماع مراجعة مستجدات الوضع الراهن نتيجة الأحداث المتلاحقة والاطلاع على آخر التطورات ذات الصلة، في إطار الحرص على تعزيز مستويات الجاهزية والاستعداد، ورفع درجة التأهب للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة. واستعرض الفريق تقارير المتابعة الميدانية، ومؤشرات الجاهزية لدى الجهات المعنيّة، ومدى توافر الموارد والإمكانات البشرية والفنية، إضافة إلى جاهزية غرف العمليات وأنظمة الاتصال والتنسيق المشترك، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وناقش الحضور الخطط المعتمدة وآليات تفعيلها، وخطط استمرارية الأعمال، وسيناريوهات التعامل مع الحالات المحتملة، وفق أفضل الممارسات المعتمدة، إلى جانب مراجعة أدوار الجهات المختّصة ومسؤولياتها وتعزيز التكامل فيما بينها، بما يرسّخ منظومة عمل مؤسسية متكاملة قادرة على إدارة المخاطر والأزمات بكفاءة واحترافية. وأكد الفريق أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات، وتعزيز قنوات التواصل الفاعل وتبادل المعلومات أولًا بأول، مع مواصلة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاستباقية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وشدّد الفريق على استمرار المتابعة على مدار الساعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية دون انقطاع، بما يعزّز قدرة الإمارة على مواجهة أي طارئ بكفاءة عالية، ويعكس جاهزية المنظومة المتكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.