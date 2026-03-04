رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كريستوفر لوكسون، رئيس وزراء نيوزيلندا، عبر خلاله عن إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثّله من انتهاكٍ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن نيوزيلندا مع الدولة، فيما تتّخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لمعالي كريستوفر لوكسون، لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس وزراء نيوزيلندا، خلال الاتصال، التداعيات الخطيرة للتطورات العسكرية والأمنية في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.