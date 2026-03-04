الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة

مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
4 مارس 2026 19:06

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن "درجات الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2025 - 2026 لطلبة المدارس الحكومية سيتم تحديدها بناءً على التقييمات المستمرة والمشاريع والمهام التي أنجزها الطلبة خلال الفصل الدراسي".
كما أوضحت الوزارة، في منشور على منصة "إكس"، أن "المدارس الخاصة ستحدد الآلية المناسبة لاستكمال الفصل الدراسي وتقييم الطلبة وفق سياساتها الأكاديمية المعتمدة، على أن تقوم كل مدرسة بإبلاغ أولياء الأمور والطلبة بذلك".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
