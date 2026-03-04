"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن "درجات الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2025 - 2026 لطلبة المدارس الحكومية سيتم تحديدها بناءً على التقييمات المستمرة والمشاريع والمهام التي أنجزها الطلبة خلال الفصل الدراسي".

كما أوضحت الوزارة، في منشور على منصة "إكس"، أن "المدارس الخاصة ستحدد الآلية المناسبة لاستكمال الفصل الدراسي وتقييم الطلبة وفق سياساتها الأكاديمية المعتمدة، على أن تقوم كل مدرسة بإبلاغ أولياء الأمور والطلبة بذلك".

تعلن #وزارة_التربية_والتعليم أن درجات الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2025 - 2026 لطلبة المدارس الحكومية سيتم تحديدها بناءً على التقييمات المستمرة والمشاريع والمهام التي أنجزها الطلبة خلال الفصل الدراسي. pic.twitter.com/4wwXuI2gSh — وزارة التربية والتعليم (@MOEUAEofficial) March 4, 2026