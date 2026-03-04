الاتحاد للطيران: تعليق الرحلات من وإلى أبوظبي حتى 6 مارس

أعلنت "الاتحاد للطيران" أن جميع الرحلات التجارية المجدولة لـ"الاتحاد للطيران" من وإلى أبوظبي لا تزال معلقة حتى الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات يوم الجمعة 6 مارس.

وبالتنسيق مع السلطات في دولة الإمارات، وبعد الحصول على الموافقات التشغيلية وموافقات السلامة، يتم تشغيل عدد محدود من رحلات إعادة التمركز والشحن وإعادة المسافرين إلى أوطانهم، كما تتوفر بعض الرحلات المحددة للحجز على موقع etihad.com للسفر يومي 4 و5 مارس، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وتدعو الناقلة المسافرين لعدم التوجه إلى المطار ما لم يكونوا حصلوا على حجز مؤكد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسيتم تقييد الدخول إلى المطار لمن لا يحملون وثائق سفر مؤكدة.