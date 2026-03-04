الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوزبكي أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوزبكي أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
4 مارس 2026 20:39

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، المستجدات التي تشهدها المنطقة، وتداعيات الأعمال العسكرية التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب فخامته عن إدانة أوزبكستان الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً تضامنها مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، بما يضمن سلامة أراضيها ومواطنيها.
من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأوزبكي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
كما أكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الخلافات، بما يصون أمن الدول ويحفظ سلامة شعوبها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.

البحرين تعلن تدمير 74 صاروخاً و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم
الإمارات تُدين محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي ‎إيراني
المصدر: وام
إيران
رئيس الدولة
أوزبكستان
شوكت ميرضيائيف
الإمارات
رئيس أوزبكستان
محمد بن زايد
