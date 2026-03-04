الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"دي بي ورلد": جميع محطات ميناء جبل علي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي

حاويات في ميناء جبل علي (الاتحاد)
4 مارس 2026 21:39

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اليوم، أن جميع المحطات في ميناء جبل علي بدبي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي.
وقالت، في بيان صحفي، إنها تتابع التطورات ذات الصلة عن كثب، وتعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية، كما تواصل تطبيق تدابير السلامة والأمن المعزّزة في مختلف مرافق الميناء، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة موظفيها ومتعامليها وشركائها.
ويُعدّ ميناء جبل علي أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويمثل بوابة حيوية لحركة التجارة العالمية عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركيتين.
وتقوم محطاته الأربع بمناولة شحنات ما يزيد على 15 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، بالإضافة إلى أحجام كبيرة من الشحنات السائبة والمتفرقة وبضائع الدحرجة.

المصدر: وام
