الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الداخلية" تحذر من رسائل احتيالية تطلب تعبئة نموذج تسجيل للطوارئ

"الداخلية" تحذر من رسائل احتيالية تطلب تعبئة نموذج تسجيل للطوارئ
4 مارس 2026 22:17

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من رسائل احتيالية تصل عبر البريد الإلكتروني، تطلب تعبئة نموذج تسجيل للطوارئ وإرسال بيانات شخصية.
وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تحذر وزارة الداخلية من رسائل احتيالية تصل عبر البريد الإلكتروني، تدعو إلى تعبئة نموذج تسجيل للطوارئ وإرسال بيانات شخصية بزعم الحصول على دعم أو تعويض أو تغطية تأمينية".
ودعت وزارة الداخلية "أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة لهذه الرسائل أو مشاركة أي بيانات شخصية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
