"الداخلية" تحذر من رسائل احتيالية تطلب تعبئة نموذج تسجيل للطوارئ

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من رسائل احتيالية تصل عبر البريد الإلكتروني، تطلب تعبئة نموذج تسجيل للطوارئ وإرسال بيانات شخصية.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تحذر وزارة الداخلية من رسائل احتيالية تصل عبر البريد الإلكتروني، تدعو إلى تعبئة نموذج تسجيل للطوارئ وإرسال بيانات شخصية بزعم الحصول على دعم أو تعويض أو تغطية تأمينية".

ودعت وزارة الداخلية "أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة لهذه الرسائل أو مشاركة أي بيانات شخصية".

تحذر وزارة الداخلية من رسائل احتيالية تصل عبر البريد الإلكتروني، تدعو إلى تعبئة نموذج تسجيل للطوارئ وإرسال بيانات شخصية بزعم الحصول على دعم أو تعويض أو تغطية تأمينية.



وتدعو الوزارة أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة لهذه الرسائل أو مشاركة أي بيانات شخصية.#وزارة_الداخلية_الإمارات… pic.twitter.com/ilzgQ8k4UP — وزارة الداخلية (@moiuae) March 4, 2026