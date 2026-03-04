"الأمن السيبراني" يدعو إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدّلة

دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدّلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني.

وقال المجلس، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السيبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدّلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني".

وأضاف: "تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة".

وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن "إعادة نشر الشائعات يعرّض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي".

وختم المجلس قائلاً: "تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد".

— Cyber Security Council (@cscgovae) March 4, 2026