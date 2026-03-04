الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة فنزويلا المؤقتة أكدت خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة فنزويلا المؤقتة أكدت خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
4 مارس 2026 23:18

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز، رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية المؤقتة، أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، معربة عن تضامن فنزويلا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامتها لموقف فنزويلا الداعم لدولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
