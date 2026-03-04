رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة فنزويلا المؤقتة أكدت خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز، رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية المؤقتة، أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، معربة عن تضامن فنزويلا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامتها لموقف فنزويلا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.