علوم الدار

النائب العام لإمارة أبوظبي والسفير الهندي يبحثان تعزيز التعاون

علي البلوشي وديباك ميتال خلال اللقاء (من المصدر)
5 مارس 2026 03:54

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وذلك في مقر النيابة العامة في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة في أبوظبي، والمؤسسات القانونية والقضائية في الهند، في إطار حرص الجانبين على تطوير آليّات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة، وبما يُسهم في دعم مسيرة العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة.
كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة برعايا جمهورية الهند في إمارة أبوظبي، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع المسائل ذات الصلة، وفق الأُطر القانونية المعتمدة.
وأكد النائب العام، خلال اللقاء، عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تدعم مسارات التعاون القانوني والقضائي وتفعّل أوجه العمل المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين.

