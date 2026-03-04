الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«هيئة المعرفة»: مرونة المجتمع التعليمي تضمن استمرارية التعلّم عن بُعد

آمنة المازمي
5 مارس 2026 03:54

دينا جوني (أبوظبي) 

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن مجتمع التعليم الخاص في دبي يواصل تقديم تجربة تعليمية مستقرة وفاعلة خلال فترة التعلّم عن بُعد، بما يضمن استمرارية تعلم الطلبة والحفاظ على جودة حياتهم التعليمية، في ظل التعاون الوثيق بين المدارس والكوادر التعليمية وأولياء الأمور.
وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في «الهيئة»: «مع تحويل الدراسة إلى التعلّم عن بُعد، فعّلت جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي هذا الخيار بما يلائم احتياجات المتعلمين ومتطلبات المناهج والبرامج التعليمية المتنوعة في الإمارة، حيث برهن مجتمعنا التعليمي مجدداً على ما يتحلى به من قوة ووحدة ومرونة، بما يضمن استمرارية تعلّم الطلبة وجودة حياتهم خلال تجربة التعلّم عن بُعد، سواء في التدريس أو في متابعة تعلّمهم وقيادته وإدارته».
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المدارس الخاصة في دبي تقديم الحصص الدراسية والأنشطة التعليمية عبر المنصات الرقمية المعتمدة، بما يتيح للطلبة متابعة تعلمهم وفق الجداول الدراسية المقررة، وبما يتوافق مع طبيعة المناهج الدولية المتنوعة المعتمدة في الإمارة، والتي تشمل عدداً كبيراً من البرامج التعليمية العالمية.
وأعربت الدكتورة المازمي عن شكرها وتقديرها للمعلمين والقيادات التعليمية في مختلف المؤسسات التعليمية، مشيدةً بمهنيتهم. كما أكدت أهمية الشراكة بين المدارس وأولياء الأمور في إنجاح تجربة التعلّم عن بُعد، مشيرة إلى أن متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة للتعلّم في المنزل يسهمان بشكل مباشر في دعم استمرارية العملية التعليمية، وتعزيز استقرار الطلبة الأكاديمي والنفسي.
واختتمت المازمي قائلة: «إن مثل هذه اللحظات تذكّرنا بما يجعل دولة الإمارات مميّزة حقاً، في ظل مجتمعٍ متكاتفٍ يدعم بعضه بعضاً، ويمضي نحو المستقبل بثقة ووحدة».

أخبار ذات صلة
تفاهم بين «دبي لرعاية النساء والأطفال» وهيئة المعرفة والتنمية البشرية
«تنفيذي عجمان» ينظم ورشة لتعزيز «التعلّم مدى الحياة»
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
التعليم
المدارس
الدراسة
آخر الأخبار
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اليوم 09:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©