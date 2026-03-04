الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«رمضان آمن» نهج استباقي لتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم السلامة والوقاية

5 مارس 2026 03:54

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من حرائق الزيوت في المطابخ، مناشدة الأسر بضرورة تعزيز إجراءات السلامة داخل مطابخ المنازل، خاصة في ظل تزايد حركة تشغيل مواقد الطهي والأجهزة الكهربائية خلال شهر رمضان، مؤكدة أهمية تنظيف شفاطات الهواء من الزيوت المتراكمة، وتوفير طفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان، والتعرف على آلية استخدامها عند الطوارئ.

وأوضحت أن معظم حرائق المطابخ تكون بسبب استخدام الزيوت، حيث إن الخطأ الأكبر الذي نراه دائماً هو محاولة إطفاء زيت الطبخ المشتعل باستخدام الماء، منوهة أنه يجب عدم استخدام الماء مع الزيت المشتعل، وذلك نظراً لأن كثافة الزيت أخف من الماء، موضحة أنه عند سكب الماء على الزيت المشتعل فإنه ينزل للأسفل، ومع الحرارة العالية يتحول الماء إلى بخار وينتشر، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الحريق في جميع أرجاء المطبخ مسبباً بذلك حروقاً جسدية.
وأشارت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى خطوات للوقاية من حرائق الزيوت في المطابخ والتي تتضمن، أولاً: قطع أو إيقاف مصدر الغاز، ثانياً: استخدام الغطاء الخاص بقدر الطبخ، مما يسهم في قطع الأكسجين، وبالتالي يساعد في إخماد الحريق. ثالثاً: يجب استخدام بطانية الحريق، داعية جميع أفراد المجتمع لضرورة توفير بطانية الحريق في منازلهم، رابعاً: استخدام المنشفة وتبليلها بالماء ثم القيام بعصرها بصورة جيدة، ثم استخدامها لإطفاء الحريق، وذلك لأن التبليل يساعد في مقاومة الاشتعال ومنع وصول الأكسجين، كما أن العصر الجيد للمنشفة يساعد في منع نزول الماء على الزيت، مما يؤدي للانتشار، مشيرة إلى أن ثواني بسيطة من التصرف الصحيح تساعد في حماية بيتك وأسرتك.
الجدير بالذكر، أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني أطلقت حملة «رمضان آمن» تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ضمن نهجها الاستباقي لتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم السلامة والوقاية، وترسيخ السلوكيات الآمنة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات خلال الشهر الفضيل. كما تركّز الحملة على تكثيف التوعية المجتمعية وتنفيذ حملات التفتيش الميداني، إلى جانب تدريب أفراد المجتمع على سرعة الاستجابة للحوادث، من خلال نشر الإرشادات الوقائية المتعلقة بالسلامة المنزلية، خصوصاً أثناء إعداد وجبات الإفطار والسحور، والاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية وأسطوانات الغاز، والحد من مسببات الحرائق والحوادث المنزلية.
وتؤكد الحملة أهمية الالتزام بتدابير السلامة في خيام رمضان وأماكن التجمع، وجاهزية أنظمة الإطفاء وكواشف الدخان، داعية المشرفين على تشييد الخيم إلى تطبيق «كود الإمارات للوقاية من الحرائق»، وتوفير المتطلبات الفنية اللازمة، بما في ذلك طفايات الحريق بالعدد الكافي، وتنفيذ التمديدات الكهربائية عبر فنيين معتمدين، وفق المواصفات المعتمدة.

الوعي الوقائي

حذرت «الهيئة» من مخاطر اشتعال الزيوت أثناء القلي، ومن الحرائق الكهربائية الناتجة عن سوء توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات. وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أن حملة «رمضان آمن» تأتي تجسيداً لالتزامها المستمر برفع مستوى الوعي الوقائي، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع، ويواكب مستهدفات إمارة أبوظبي في بناء بيئة آمنة ومستدامة.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أبوظبي
الدفاع المدني
رمضان
شهر رمضان
الحرائق
