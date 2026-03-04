الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

5 ملايين درهم من «بيس هومز للتطوير العقاري» لحملة «حدّ الحياة»

5 مارس 2026 03:54

دبي (الاتحاد)

انضمت شركة «بيس هومز للتطوير العقاري» إلى قائمة المساهمين في حملة «حدّ الحياة»، حيث أعلنت الشركة تقديم 5 ملايين درهم دعماً للحملة.
وقال إحسان رشيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيس هومز للتطوير العقاري»: «تأتي مساهمتنا في حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، انطلاقاً من قيم العطاء والتضامن التي أرستها دولة الإمارات، كما تجسد حرصنا على المشاركة في هذا الحراك المجتمعي الواسع الذي تسعى الحملة من خلاله، إلى إحداث تغيير ملموس في حياة الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً». وأضاف: «يمثل دعم شركتنا للحملة استجابة للحاجة الملحّة لمواجهة أخطر أشكال الجوع التي تهدد حياة الأطفال في المناطق الأكثر هشاشة».

