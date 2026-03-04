5 ملايين درهم من مجموعة شرف دعماً لحملة «حدّ الحياة»

دبي (الاتحاد)



أعلنت مجموعة شرف مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي مساهمة مجموعة شرف، في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بما يعبّر عن رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات. وقال ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف: «حملة «حد الحياة» علامة مضيئة في مسيرة الخير الإماراتية، والعمل الإنساني على مستوى العالم».