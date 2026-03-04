الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دو» شريك استراتيجي لحملة «حد الحياة»

«دو» شريك استراتيجي لحملة «حد الحياة»
5 مارس 2026 03:54

دبي (الاتحاد)

 أعلنت «دو»، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، انضمامها شريكاً استراتيجياً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.
وتعمل «دو» بموجب شراكتها مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، على توفير الدعم التقني واللوجستي للحملة، والتعريف بمستهدفاتها النبيلة بطريقة فعّالة عبر تغيير اسم الشبكة إلى EdgeOfLife، وتسخير إمكاناتها للترويج لها عبر منصاتها كافة، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة، التي تشرح أهداف الحملة، وتحفّز على دعمها من خلال الإسهام المباشر عبر رسالة نصية سريعة، لتعزيز التفاعل المجتمعي مع الحملة.
وأعلنت «دو» تخصيص 10 أرقام بلاتينية مُميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، الذي سيتم تنظيمه في 7 مارس الجاري بفندق أرماني دبي في برج خليفة، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ«دو»: إن «حملة (حدّ الحياة)، تمثل مبادرة إنسانية نوعية تعكس ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني».

