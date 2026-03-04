الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشارقة الخيرية» توزع 449385 وجبة إفطار

جهود كبيرة لمتطوعي الجمعية (من المصدر)
5 مارس 2026 03:54

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية نجاحها في توزيع 449385 وجبة إفطار صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك في 129 موقعاً بمختلف مناطق إمارة الشارقة، ضمن مشروعها السنوي إفطار الصائمين، والذي يهدف إلى دعم الفئات المحتاجة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في الشهر الفضيل.
وأكّد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، أن مشروع إفطار الصائم يُعد من المشاريع الخيرية الكبرى التي تنفذها الجمعية سنوياً، حيث تم إعداد خطة متكاملة لضمان إيصال الوجبات إلى مستحقيها في الوقت المناسب، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.
وأضاف أن مواقع التوزيع تم اختيارها بعناية لتشمل المناطق السكنية والمناطق الصناعية التي تضم أعداداً كبيرة من العمال والأسر المتعففة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً بسهولة ويسر، موضحاً أن الجمعية تعتمد على فرق ميدانية مدربة تضم موظفين ومتطوعين للإشراف على عمليات التوزيع، حيث يتم العمل يومياً على تقديم الوجبات بطريقة منظمة تحافظ على سلامة المستفيدين والعاملين، كما أشار إلى أن الجمعية تستهدف خلال الشهر الكريم توزيع أكثر من مليون وجبة إفطار، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتغطية احتياجات الصائمين في مختلف مناطق الإمارة.

 

