150.000 وجبة وزعتها «الهلال» في أبوظبي

خلال تناول طعام الإفطار (تصوير: وليد أبو حمزة)
5 مارس 2026 03:54

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال مركز مدينة أبوظبي، تنفيذ مشروع «إفطار صائم» ضمن حملتها الموسمية «رمضان عطاء مستمر»، حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها في مدينة أبوظبي والمناطق الخارجية التابعة لها 150 ألف وجبة مع مرور 15 يوماً على الشهر الفضيل، بمعدل 10 آلاف وجبة يومياً.

ويُنفَّذ المشروع عبر 54 موقعاً جرى تجهيزها لاستقبال الصائمين وتقديم وجبات الإفطار اليومية، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تضمن سهولة الوصول إلى المستفيدين وتنظيم عمليات التوزيع بكفاءة عالية، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز منظومة العمل الإنساني وتوسيع نطاق المستفيدين من مبادراتها الرمضانية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الهيئة الرامية إلى دعم الفئات المستحقة والعمالة ذات الدخل المحدود وعابري السبيل، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم خلال الشهر الكريم، حيث يستهدف البرنامج توزيع 300 ألف وجبة طوال رمضان، بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين درهم.
ويشرف على تنفيذ المشروع  نحو 150 فرداً من المتطوعين والموظفين، الذين يعملون على تنظيم عمليات الإعداد والتوزيع والمتابعة الميدانية في مختلف المواقع، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ويجسد في الوقت ذاته روح التطوع وقيم التكافل المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

ثقافة العطاء

يُعد «إفطار صائم» أحد أبرز المشاريع الموسمية التي تنفذها «الهيئة» سنوياً داخل الدولة، ويعكس التزامها بمواصلة مسيرتها الإنسانية وتعزيز أثرها المجتمعي، عبر مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والتضامن خلال شهر رمضان المبارك.

أبوظبي
رمضان
الهلال الأحمر الإماراتي
شهر رمضان
الإمارات
الهلال الأحمر
إفطار صائم
