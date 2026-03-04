الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

علي النعيمي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع سفير أستراليا

علي النعيمي لدى استقباله رضوان جدوت (من المصدر)
5 مارس 2026 03:54

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في أبوظبي، رضوان جدوت سفير كومنولث أستراليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وأستراليا، والتي تحظى باهتمام قيادتي وحكومتي البلدين، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، بما يعزز أوجه التعاون المشترك ويخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.
كما تناول اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأنها، مع الإشادة بكفاءة الأجهزة الإماراتية وقدراتها الدفاعية المتقدمة في حماية أمن الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، وما تتميز به الدولة من تخطيط استراتيجي واستعداد لمختلف السيناريوهات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة.

تضامن ودعم

