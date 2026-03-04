الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة عائشة العفاري

حميد النعيمي معزياً ذوي الفقيدة (الصور من وام)
5 مارس 2026 03:55

عجمان (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله، عائشة ماجد راشد العفاري، والدة محمد سالم السويدي وعلي وعيسى سالم السويدي.
وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء، بمجلس أمين الشرفاء بعجمان، عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة وذوي الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

